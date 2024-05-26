Россия и Узбекистан обсуждают строительство АЭС

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Москва и Ташкент взаимодействуют по вопросу строительства в Узбекистане атомной станции с малыми ядерными реакторами. Об этом сказано в материалах к визиту Владимира Путина в республику, который состоится 26 и 27 мая по приглашению узбекского президента Шавката Мирзиеева, передает РИА Новости.

"Важный совместный проект – сооружение в республике АЭС российского дизайна. В настоящее время идет согласование параметров генерального контракта", – уточняется в документе.

Кроме того, стороны обсуждают строительство в Узбекистане медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса, а также металлургического кластера на железорудном месторождении "Тебинбулак".

Между тем на сайте информационного агентства "Дуне" узбекистанского МИД сказано, что республика в этом году ожидает около 5 миллиардов долларов российских инвестиций. В сообщении напомнили, что в 2023 году Узбекистан получил порядка 3 миллиардов долларов.

При этом в Узбекистане работает более 3 тысяч предприятий, построенных вместе с Россией. В прошлом году, как сообщили на сайте, было возведено свыше 700 новых заводов.

"По итогам 2023 года товарооборот между нашими странами достиг почти 10 миллиардов долларов. Поставлена задача удвоить его к 2030 году", – уточнило агентство.

Последний раз Владимир Путин проводил переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым 9 мая в Кремле. Глава государства на встрече подчеркнул, что Россия из года в год увеличивает объем закупок продуктов из Узбекистана и пообещал, что так будет и дальше.

