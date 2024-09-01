Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана

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Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем независимости страны, указав на укрепление позиции государства на мировой арене. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте Кремля.

"Ваша страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, активно участвует в решении важных вопросов региональной повестки дня, укрепляет свои позиции на мировой арене", – отметил он.

По словам главы РФ, отношения между двумя странами носят характер стратегического партнерства и союзничества. Москва и Ташкент активно сотрудничают на самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур, подчеркнул Путин.

Также президент выразил уверенность в наращивании связи между государствами в интересах упрочнения безопасности. Кроме того, Путин пожелал Мирзиееву здоровья и успехов.

Между тем Москва и Ташкент взаимодействуют по вопросу строительства в Узбекистане атомной станции с малыми ядерными реакторами. Кроме того, стороны обсуждают строительство в Узбекистане медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса, а также металлургического кластера на железорудном месторождении "Тебинбулак".

