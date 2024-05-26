26 мая, 18:34Политика
Путин прилетел в Узбекистан с государственным визитом
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин прибыл в Узбекистан, где пройдут его переговоры с главой страны Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает ТАСС.
Президент РФ прилетел в республику по приглашению ее руководителя. Визит продлится два дня.
Отмечается, что в ходе переговоров лидеры планируют обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также обменяться мнениями по региональным проблемам.
Также Путин и Мирзиеев будут присутствовать на первом заседании Совета регионов РФ и Узбекистана.
Ранее сообщалось, что Москва и Ташкент взаимодействуют по вопросу строительства в Узбекистане атомной станции с малыми ядерными реакторами. Кроме того, стороны обсуждают строительство в Узбекистане медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса, а также металлургического кластера на железорудном месторождении "Тебинбулак".
Последний раз Владимир Путин проводил переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым 9 мая в Кремле. Глава государства на встрече подчеркнул, что Россия из года в год увеличивает объем закупок продуктов из Узбекистана и пообещал, что так будет и дальше.
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