Путин прилетел в Узбекистан с государственным визитом

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Владимир Путин прибыл в Узбекистан, где пройдут его переговоры с главой страны Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает ТАСС.

Президент РФ прилетел в республику по приглашению ее руководителя. Визит продлится два дня.

Отмечается, что в ходе переговоров лидеры планируют обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также обменяться мнениями по региональным проблемам.

Также Путин и Мирзиеев будут присутствовать на первом заседании Совета регионов РФ и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что Москва и Ташкент взаимодействуют по вопросу строительства в Узбекистане атомной станции с малыми ядерными реакторами. Кроме того, стороны обсуждают строительство в Узбекистане медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса, а также металлургического кластера на железорудном месторождении "Тебинбулак".

Последний раз Владимир Путин проводил переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым 9 мая в Кремле. Глава государства на встрече подчеркнул, что Россия из года в год увеличивает объем закупок продуктов из Узбекистана и пообещал, что так будет и дальше.

