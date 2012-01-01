ЦСКА обыграл дома московский "Спартак" в регулярном чемпионате КХЛ

13 января в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) состоялось первое в 2025 году столичное дерби: ЦСКА дома принимал "Спартак". Красно-синие одержали победу со счетом 4:2 и тем самым прервали свою четырехматчевую серию поражений. Чем запомнилось столичное противостояние, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Разборки в Западной конференции КХЛ нешуточные: команды со 2-го по 7-е места до игр 13 января разделяли 3 очка. По 57 баллов было сразу у трех клубов, и два из них дрались в первом в 2025 году столичном дерби – ЦСКА и "Спартак".

Красно-синие шли на четвертом месте и уступали красно-белым по дополнительным показателям, за счет которых команда Алексея Жамнова запрыгнула на строчку выше. Победитель дуэли получал шанс обойти московское "Динамо", у которых тоже 57 очков. А вот проигравший в дерби рисковал близко подпустить к себе СКА (54 очка): правда, петербуржцам в параллельной встрече еще нужно было обыграть лидера Запада ярославский "Локомотив" (72 очка). Говорю же, разборки острейшие.

При этом ЦСКА плохо начал год: после 11 побед подряд подопечные Ильи Воробьева в первом для себя матче 2025-го уступили на выезде СКА (3:6), а затем проиграли еще трижды. Причем "Локомотиву" удалось забить всего одну шайбу (1:4), а затем минскому "Динамо" и "Куньлунь Ред Стар" – ни одной (0:2 и 0:3). Да еще и противостояния со "Спартаком" в нынешней регулярке складывались так себе – три проигранных дерби из четырех. Красно-белые в новом году тоже пока часто теряют очки, но между фиаско с череповецкой "Северсталью" (3:5) и "Локомотивом" (4:5) хотя бы затесалась яркая победа над СКА (5:0). Плюс у команды Жамнова не было проблем в атаке.

Однако в первом периоде дерби "Спартак" голевых подвигов не совершил. А вот ЦСКА сухую серию, длившуюся больше 174 минут, прервал, – причем в меньшинстве. Голкипер армейцев Иван Просветов выбросил шайбу за пределы площадки, за что красно-белые получили право на игру в неравных составах. Но во время розыгрыша лишнего форвард хозяев Максим Мамин обокрал Николая Голдобина, в соло улетел в чужую зону и распечатал вратаря гостей Дмитрия Николаева, – 1:0 уже на 54 секунде встречи. Хороший подарок нападающему, которому 13 января исполнилось 30.

Правда, больше шайб до перерыва зрители не увидели. Но это не значит, что не было моментов: наоборот, команды старались брать ворота штурмом. У ЦСКА ближе всех к голу был Прохор Полтапов, но изящный прорыв нападающего на пятак и удар в противоход пришелся в корпус Николаева. А вот форвард "Спартака" Адам Ружичка после сближения с Просветовым бросил мимо голкипера, но заставил зазвенеть штангу.

Во втором периоде шайба пересекала линию ворот куда более охотно. Для начала отыгрался "Спартак". Форвард красно-белых Брендан Перлини бахнул в перекладину и шайба улетела за пределы поля, но после вбрасывания гости вновь сумели зацепиться в чужой зоне. Комбинация, Александр Беляев идеально покатил на правый круг вбрасывания Анселю Галимову, и тот не промазал – 1:1 на 25-й минуте. К слову, для него это уже третья шайба в дерби с ЦСКА в нынешней регулярке.



Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Армейцы довольно быстро отыгрались, но гол отменили после видеопросмотра: Егор Фатеев влетел в Николаева вместе с шайбой, а блокировать голкипера по правилам нельзя. Момент разбудил в ЦСКА зверя, обстрел пошел с удвоенной силой, но вратарь держался молодцом. Однако Фатеев успокаиваться не собирался: на 31-й минуте нападающий обокрал защитника "Спартака" Вениамина Королева на левом фланге, долго прицеливался и отправил посылку в левый верхний угол – 2:1 в пользу хозяев.

Но лидерство было недолгим. Уже через минуту с лишним Егор Филин дотащил шайбу до синей линии, дождался подключения Беляева по правому флангу и отдал тому пас. Александр вошел в чужую зону и точно пробил верхом из-под защитника ЦСКА Ивана Патрихаева – 2:2. Моменты были и после этого, но еще к трем шайбам до перерыва больше соперники ничего не добавили.

Но уже через 40 секунд третьего периода вновь изменения на табло: армейцы в позиционной атаке дважды пробивали Николаева, голкипер с этими бросками совладал, но с третьей попытки Максим Мамин все же забил и оформил тем самым дубль – 3:2. "Спартак" после этого сам начал осложнять себе жизнь удалениями, хоть и в одном из эпизодов игры в меньшинстве Александр Пашин едва не реализовал выход на рандеву с Просветовым. Забить в итоге было суждено ЦСКА: команды после обоюдных штрафов зарубились 4 на 4, партнеры вывели на голевую позицию Дениса Гурьянова, который нашел пространство для шайбы под щитками голкипера – 4:2 за три минуты до конца.

"Спартак" бодался до последнего и выбросил последний козырь со сменой вратаря на полевого, но все их карты были биты. После игры главный тренер красно-белых Алексей Жамнов начал пресс-конференцию с жесткой критики всей команды, и особенно ее лидеров.





Алексей Жамнов главный тренер "Спартака" Не знаю, чем спецбригады большинства занимаются в последнее время. На тренировках они все делают правильно, в играх – все, что не нужно. Решения, как это исправлять, объяснять не буду, это наша внутренняя кухня. Ощущение, что ведущие игроки после победы над СКА взяли творческий отпуск. Моя задача – чтобы они вновь стали лидерами не по зарплатной ведомости.

Наставник ЦСКА Илья Воробьев после игры признался, что безголевая серия давила на команду. Однако дерби со "Спартаком", по его мнению, удалось.



Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев



Илья Воробьев главный тренер ЦСКА Хорошая игра с нашей стороны, солидная во всех отношениях. Мамин сам себя поздравил двумя шайбами. При игре в меньшинстве мы говорим ребятам, что если есть возможность – атакуйте. Здорово, что сегодня получилось забить.

ЦСКА прервал серию из четырех поражений, набрал 59 очков и взлетел на второе место в Западной конференции, обойдя и "Динамо", и "Спартак". Красно-белые же переместились на четвертую строчку, но дыхание СКА в спину отчетливо так и не почувствовали. Петербуржцы в полной мере не воспользовались осечкой москвичей, уступив "Локомотиву" в овертайме 3:4 и набрав тем самым лишь одно очко (искренне советую найти в Сети шайбу вундеркинда СКА Ивана Демидова – загляденье).

Впереди у "Спартака" первый домашний матч почти за полтора месяца: 15 января красно-белые примут в "Мегаспорте" екатеринбургский "Автомобилист". ЦСКА же отправится в четырехматчевый выезд, и первой точкой на карте 17 января станет Омск с его флагманом – "Авангардом".

При этом новой встречи "Спартака" и ЦСКА долго ждать не придется: очередная глава в истории дерби будет написана уже 27 января.

