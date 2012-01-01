"Динамо" одержало победу над СКА в КХЛ, проигрывая 0:3

23 января в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) состоялось новое противостояние Москвы и Санкт-Петербурга – СКА в Северной столице принимал "Динамо". Бело-голубые победили 5:3, уступая 0:3 в середине второго периода. О яркой погоне расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Противостояние СКА и московского "Динамо" стало уже третьим в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ, и в предыдущих двух победа оставалась за представителями столицы. В начале декабря 2024-го бело-голубые переиграли красно-синих 4:2, а 11 января 2025-го – 5:4 с решающим голом Никиты Гусева за считанные секунды до финальной сирены.

В плотной таблице Западной конференции соперники до очной встречи расположились рядом: у "Динамо" после 46 игр было 59 очков, у СКА по итогам аналогичного количества матчей – 57. Команда Алексея Кудашева обосновалась на пятом месте, Романа Ротенберга – на шестом. С учетом того, что между второй и шестой строчкой таблицы всего шесть очков, любая осечка может серьезно перетряхнуть весь порядок.

СКА до игры с "Динамо" прервал четырехматчевую серию поражений, уложив дома лидера Запада ярославский "Локомотив" со счетом 5:2, но потерял из-за сотрясения своего капитана и основного защитника Александра Никишина. С учетом того, что в начале января Петербург покинул еще один игрок обороны Тони Де Анджело, ресурсы для защиты своих рубежей слегка сократились. Да и в нападении, так как оба приносили немало пользы именно в атакующих действиях. Благо, ничего серьезного с защитником Андреем Педаном, который тоже попал под жесткий силовой прием в игре с "Локо", но серьезную травму в итоге не получил.

Москвичи же до поездки в Северную столицу шли на серии из пяти побед, но в последней игре 17 января умудрились проиграть дома одной из худших команд этого сезона "Сочи" 1:3. По составу же "Динамо" подходило к матчу со СКА в целом в полной боевой готовности.

Главным героем первого периода стал именно игрок гостей: армейцы значительно перебросали бело-голубых (20 выстрелов в створ против 7 у соперника), и лишь мастерство голкипера Максима Моторыгина позволило им сохранить ворота в неприкосновенности. "Динамо" же хоть и получило меньше шансов в атаке, но свои моменты тоже создавало. Особенно запомнился номер Егора Римашевского, который принял пас на пятаке от Артема Ильенко и бил с финтом из-за спины, – вратарь СКА Егор Заврагин с угрозой справился. Но до гола в первой 20-минутке дело так и не дошло.

А вот во второй взятие ворот судьи зафиксировали аж пять раз, и два из них – прямо со старта. Для начала СКА реализовал большинство, которое досталось им по наследству с первого периода: разыграли до верного, Сергей Плотников из центра отдал на пустой угол Михаилу Григоренко, и форвард с метра не промазал, – 1:0. На табло в этот момент зависли цифры 20:53, а через 16 секунд рядом с секундомером вновь поменялся счет. Другой страйкер красно-синих Арсений Грицюк ворвался в чужую зону и щелкнул под ловушкой Моторыгина. Скорость полета шайбы погасилась, и она медленно проследовала в створ, – 2:0.



Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

На этом петербуржцы не остановились, и на 28-й минуте защитник Илья Карпухин бабахнул от синей линии, рикошет от форварда "Динамо" Артема Михеева и снова гол, – 3:0 в пользу СКА. После этого тренерский штаб бело-голубых убрал понурого Моторыгина и выпустил на последний рубеж Владислава Подъяпольского.

И с его появлением гости будто обрели второе дыхание. "Динамо" реализовало первое же большинство: нападающий Дилан Сикьюра оказался в правом круге вбрасывания и уложил шайба аккуратненько под перекладину – 3:1. Дело было на 30-й минуте. А на 37-й армейцы допустили потерю в своей зоне, Седрик Пакетт оказался с шайбой, и после броска форварда снаряд через рикошет она прошла мимо Заврагина, – 3:2. Интрига на третий период сохранилась.

В последней 20-минутке тренд на возрождение "Динамо" закрепился. Уже через полторы минуты после стартового вбрасывания бело-голубые занесли камбэк в протокол: Артем Швец-Роговой получил шайбу перед воротами и махнул мимо нее, но не утратил контроль, вторым касанием обыграл Заврагина и поразил цель, – 3:3.

СКА хоть и продолжал проверять Подъяпольского на крепость духа, но все больше сдавал в движении. И на 47-й минуте армейцы Санкт-Петербурга впервые в матче оказались в роли отыгрывающихся. Нападающий Артем Чернов превратил проброс в гол, ухватив отскок шайбы от борта, заведя снаряд к воротам и прокинув его мимо голкипера, – безумные 4:3 в пользу бело-голубых.

В концовке Ротенберг в попытке отыграться сменил вратаря на шестого полевого, но СКА даже не смог расставиться в зоне: потеря шайбы, Максим Джиошвили разогнал атаку вплоть до чужой зоны и отдал пас на Артема Ильенко, а нападающий сделал все до верного, – 5:3.

Для Алексея Кудашева эта победа стала 350-й в КХЛ в качестве главного тренера. Более того, специалист вошел в топ по количеству камбэков с 0:3 – четвертый такой случай в его карьере. Но на послематчевой пресс-конференции наставник "Динамо" говорил только о своих подопечных. Но хвалил он не только их, но и тех, кто на "СКА Арене" отвечает за музыкальное оформление: в одном из перерывов заиграла песня "Погоня" из фильма "Неуловимые мстители", которая вдохновила на подвиг.





Алексей Кудашов главный тренер "Динамо" У нас было пять дней без игровой практики, мы чуть "заржавели". Но нужно отдать должное ребятам, что включились после 0:3. И хочу сказать спасибо "СКА Арене" за музыку, которая сподвигла нас на погоню.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

"В первом периоде Моторыгин оставил нас в игре, во втором первая заброшенная шайба придала нам уверенности. А потом лавка "ожила", игроки начали двигаться и почувствовали, что могут дожать", – разобрал матч Кудашов.

После пятого поражения в шести матчах Роман Ротенберг на пресс-конференции появился спустя почти час с момента окончания встречи и был не очень многословен. При этом, по его мнению, игра у его команды сегодня была, но подвели ошибки.

"В целом, хороший матч. Первый период здорово начали, могли реализовать моменты, много бросков, но нужно улучшать их качество. Во втором повели в счете, но отдали инициативу. Где-то заигрывались, и пропустили шайбы, допускали ошибки. Мы обязаны улучшить эти моменты. В третьем периоде были проблемы с коммуникацией вратаря с защитниками, здесь есть тоже что улучшить", – сказал Ротенберг.





Роман Ротенберг главный тренер СКА Улучшаем все шаг за шагом. Игра есть – нужен результат.

После поражения СКА остался на шестом месте в Западной конференции, но уже в следующей игре 25 января петербуржцев ждет один из лидеров Востока, – уфимский "Салават Юлаев". Если команда Ротенберга вновь проиграет, а московский "Спартак" в параллельном матче выиграет у ярославского "Локомотива", отставание красно-синих от пятого места вырастет еще сильнее. И разговоры об отставке главного тренера петербуржцев вспыхнут с новой силой.

"Динамо" же набрало 61 очко и ворвалось в топ-4 Запада, выбив оттуда "Спартак". Впереди у команды Кудашова два выезда: 25 января в Нижний Новгород к "Торпедо", а 27-го – в Ярославль к "Локомотиву".

