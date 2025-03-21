Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до шести шайб

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил очередную шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий сократил отставание от рекордсмена лиги, канадца Уэйна Гретцки до шести шайб, передает RT.

Минувшей ночью клуб Овечкина обыграл "Филадельфию Флайерз", россиянин в этом матче забросил 888-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам за один месяц в истории лиги. В ночь на 10 марта "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Сиэтлом Кракеном" со счетом 4:2. Россиянин забросил последнюю шайбу в пользу своей команды, которая стала для него 157-й в марте. Гретцки забросил такое же количество шайб в декабре.

Кроме того, российский хоккеист превзошел достижение Гретцки по заброшенным шайбам в победных играх. В матче "Вашингтона Кэпиталз" против "Нью-Йорк Рейнджерс" Овечкин забил 636-ю шайбу.