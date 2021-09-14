Современные мини-парки для прогулок с собаками появились в четырех районах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичных районах Можайском, Лосиноостровском, Ясенево и Северное Медведково появились современные мини-парки для прогулок с собаками, которые были созданы по программе "Мой район", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, концепцию площадок разработали при участии экспертов Российской кинологической федерации и Союза кинологических организаций России, также проводились фокус-группы.
"Около 1,2 миллиона домохозяйств в столице держат собак, причем их число постоянно увеличивается. А обустроенных площадок всего примерно 700 на весь город. 63% москвичей, согласно опросу, отмечают их отсутствие в шаговой доступности. 45% жителей ими не пользуются, потому что они находятся в неудовлетворительном состоянии либо их попросту нет рядом с домом", – приводятся в материале слова Сергуниной.
Она добавила, что новые площадки похожи на мини-парки: там провели озеленение, высадили газон, установили навесы от непогоды и скамейки для отдыха хозяев.
В Лосиноостровском районе площадь зоны для прогулок с собаками составляет свыше 1,5 тысячи квадратных метров. В Можайском районе появилась площадка площадью 526 квадратных метров. В районе Ясенево размер мини-парка составляет 545 квадратных метров. А в Северном Медведкове появился целый парк для выгула животных с зонами для тренировок, свободного выгула собак и отдыха хозяев. Площадь зоны составляет почти 3 тысячи квадратных метров.
Ранее куратор проектов "Лиза Алерт" Олег Леонов заявил, что в центре Москвы недостаточно развита инфраструктура для выгула собак. Он отметил, что сейчас хозяева животных иногда проходят несколько улиц, чтобы попасть на площадку, при этом оборудованных зон на всех не хватает.
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