ФМБА подало документы на регистрацию препарата от коронавируса "МИР-19"

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Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства подал документы на регистрацию препарата от коронавируса "МИР-19". Данная информация появилась в реестре лекарственных средств.

"Информация, связанная с осуществлением государственной регистрации. Торговое наименование: "МИР-19", – говорится в документе.

Препарат является антидотом против вируса.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет. Кроме пожилого населения, прививку должны сделать медработники, государственные гражданские и муниципальные служащие, учащиеся, достигшие 18 лет, сотрудники заведений общепита и торговли, туристической и коммунальной областей.

