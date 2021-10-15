Роспотребнадзор сократил срок получения результатов теста на COVID-19

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Роспотребнадзор сократил с 48 до 24 часов максимальный срок предоставления результатов тестов на коронавирус. Постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что срок выполнения лабораторного исследования не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, сдавшим анализ.

Постановление вступит в силу 16 октября.

В России за минувшие сутки подтвердили 32 196 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировали 7 925 176 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Магаданской и Сахалинской областях, Камчатском крае, республиках Алтай, Тыва и в Бурятии.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила о необходимости создания общемировой платформы, в рамках которой страны могли бы оперативно обмениваться данными по борьбе с коронавирусом.