Матвиенко заявила об отсутствии оснований для локдауна в РФ

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В России нет оснований для введения локдауна из-за коронавируса. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей", – приводит ее слова RT.

Матвиенко считает, что введение локдауна повлечет за собой крайне негативные последствия для людей и для страны в целом, поэтому делать это нецелесообразно.

Ранее врач-инфекционист Светлана Ищенко отметила, что россияне перестали бояться коронавируса и соблюдать меры профилактики, поэтому введение ограничительных мер может быть полезно.

По ее словам, пандемия имеет волнообразный характер, поэтому рост заболеваемости можно наблюдать примерно раз в три месяца. Она также добавила, что снижение числа пациентов с COVID-19 будет идти параллельно с нарастанием уровня коллективного иммунитета в стране.