Россияне попробовали пройти в общественные места по QR-кодам от чипсов и платежек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На фоне ужесточения антиковидных ограничений в регионах россияне решили проверить, соблюдаются ли в общественных местах новые правила, и попытались попасть в них по ненастоящим QR-кодам. Об этом сообщает Life.ru.

Уфимец взял QR-коды от чипсов, квитанций за ЖКУ, а также от сертификата о вакцинации неизвестной женщины. Все три раза ему удалось попасть в торговые центры: один сотрудник, отсканировав QR-код с женской фамилией, не стал проверять его подлинность, а остальные пропустили мужчину просто так – для этого им достаточно было увидеть наличие кода. На вопрос, почему так произошло, жителю Уфы объяснили, что подлинность кодов якобы не имеет значения, потому что в случае чего ответственность будет нести обманувший.

В Казани молодой человек воспользовался QR-кодами из банкомата и с чека из кафе. В обоих случаях его пропускать отказались. Однако на третий раз ему удалось обмануть сотрудников ТЦ, предоставив чужой код, – его пустили, несмотря на то что тот назвал неверную дату рождения.

Последний "проверяющий" решил попасть в несколько ресторанов Калининграда. Он повторил опыт жителя Казани, сумев попасть внутрь только по чужому QR-коду, озвучив при этом правильную дату рождения.

Ранее Ассоциация фитнес-индустрии России выступила с просьбой заменить систему QR-кодов в субъектах страны на альтернативные варианты ограничительных мер по коронавирусу. Специалисты считают, что из-за QR-кодов регионы могут потерять от 25 до 200 миллионов рублей в зависимости от объема рынка фитнес-индустрии.

В числе альтернативных мер предлагается полная вакцинация посетителей и персонала фитнес-клубов, размещение на их территории пунктов вакцинации, скидки для привившихся, а также установка ограничений по загрузке.

