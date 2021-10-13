Фитнес-клубы в РФ попросили заменить QR-коды на альтернативные варианты ограничений

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С просьбой заменить систему QR-кодов в регионах России на альтернативные варианты ограничительных мер по коронавирусу выступила Ассоциация фитнес-индустрии (АОФИ). Об этом сообщает ТАСС.

По данным организации, в результате действия системы QR-кодов регионы могут потерять от 25 миллионов до 200 миллионов рублей в зависимости от объема рынка фитнес-индустрии.

"Альтернативой доступа по QR-кодам, по мнению региональных операторов фитнес-индустрии, может стать максимально возможная вакцинация граждан, в том числе 80–100% вакцинация сотрудников, организация пунктов вакцинации на территории клубов, установка ограничений по загрузке, сокращение длительности программ, скидки и бонусы для привившихся посетителей", – говорится в сообщении.

В АОФИ считают, что такая ограничительная мера усугубляет уже существующую проблему в фитнес-центрах, не успевших выйти на докризисные показатели и сформировать финансовую подушку безопасности.

"С принятием соответствующих постановлений фитнес-клубы теряют 80–90% трафика и выручки. После снятия запретов трафик восстанавливается до 30%, однако такая посещаемость не является достаточной для ведения рентабельного бизнеса", – говорится в сообщении.

В октябре в нескольких регионах РФ ввели обязательные QR-коды для посещения общественных мест. В частности, без них не получится попасть в торговые центры, спортзалы и заведения общепита в Татарстане.

Система QR-кодов также начала действовать в Удмуртии, Хакасии, Чеченской Республике, Белгородской, Нижегородской, Архангельской и Воронежской областях. Кодом могут воспользоваться те, кто полностью вакцинировался или официально переболел либо получил отрицательный ПЦР-тест.

