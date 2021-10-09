В Чечне введут QR-коды для посещения ресторанов, ТРЦ и магазинов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дополнительные ограничения в связи с эпидемиологической обстановкой из-за COVID-19 введут в Чечне с 11 октября, сообщает ТАСС.

Для входа в организации и общественные места необходимо будет предъявить QR-код. Такой документ подписал руководитель регионального оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 Вахит Усмаев.

С 11 октября жители региона смогут войти во все организации и общественные места, только предоставив QR-код или бумажный сертификат о вакцинации против коронавируса. Также подойдут справки о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга не исключили вероятность введения новых ограничений из-за ситуации с коронавирусом. В северной столице отмечается низкий темп вакцинации среди пожилого населения.