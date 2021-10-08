Регионы РФ вводят ограничения для борьбы с коронавирусом

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Российские регионы экстренно вводят ограничения для борьбы с коронавирусом. В некоторых областях ситуация тяжелая, и в больницах заканчиваются места, поэтому принимают радикальные решения.
Так, в Калининградской области с 8 октября в кафе и рестораны можно попасть только по QR-кодам. Со следующего месяца они понадобятся и для посещения фитнеса и кинотеатров. Для людей 65+, которые не работают, ввели самоизоляцию.
В Курской области коды введут на следующей неделе. Массовые мероприятия уже ограничили, детей перевели на дистанционное обучение. В Ростовской области треть сотрудников вернули на удаленку, плановые госпитализации и профилактические приемы приостановили.
В Крыму основные меры направлены на защиту пожилых людей. Их отправили на удаленку и временно отменили льготный проезд.
Чувашия тоже встала на путь QR-кодов, Ярославская область вводит удаленку и самоизоляцию для непривитых пенсионеров, а в Нижегородской области массовые мероприятия доступны только для привитых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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