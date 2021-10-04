Синоптик рассказал, сколько продлится золотая осень в Центральной России

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До конца рабочей недели в Центральной России продержится малооблачная, солнечная и почти безветренная погода. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

При этом периодически будет появляться небольшая облачность.

"Правда, слой облаков настолько маленький, на высоте примерно от тысячи до 1,5 тысячи метров, то есть довольно высоко. Золотая осень и только. Именно во всем Центральном округе", – добавил синоптик, подчеркнув, что в этот период будет много солнца.

Ветер будет меняться с юго-восточного на южный и юго-западный. Также в ближайшее время жителей Центральной России ожидает рекордно высокое атмосферное давление, достигающее 762–764 миллиметров ртутного столба.

Ранее о погоде на предстоящую неделю рассказал ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, температура воздуха будет соответствовать климатическим нормам, характерным для начала октября.

