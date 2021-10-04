Синоптики спрогнозировали аномально снежную зиму в России

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Предстоящей зимой на большей части территории России возможно существенное увеличение количества осадков, предупредили специалисты центра "Фобос". Об этом сообщает РИА Новости.

По словам метеорологов, несмотря на продолжающее глобальное потепление, в Арктике в этом году приостановился процесс таяния льда, сохранение его значительных массивов существенно скажется на погоде во всем Северном полушарии.

"В такой ситуации циркумполярный вихрь, формирующийся в свободной атмосфере над полюсом, окажется более мощным. В результате арктическое струйное течение будет оттесняться дальше в южные широты", – говорится в сообщении.

Все это, подчеркивают синоптики, приведет к смещению циклонов у поверхности земли и спровоцирует рост числа вторжений со стороны Северного Ледовитого океана. Помимо этого, усилится западно-восточный перенос воздушных масс, из-за чего существенно увеличится количество осадков.

По данным метеорологов, самые значительные аномалии будут наблюдаться в Южной России, на севере Дальнего Востока, Прибайкалье, а также в верховьях Оби и Енисея.

В Москве, по прогнозам синоптиков, высота сугробов на четверть превысит норму, а на юге Сибири, Колыме и в низовьях Волги – в 1,5–2 раза.

В некоторых российских регионах уже начались снегопады, отметили в центре "Фобос". Речь идет о Сибири, Южном Урале, Таймыре, Ямале и Чукотке.

В Магаданской области, Туве и на Чукотке, где уже сформировался снежный покров, устанавливается зимняя погода. Об этом накануне рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что в ближайшие дни в этих регионах ожидается низкая температура воздуха. Кроме того, подчеркнул синоптик, на севере Камчатского края ожидается метель.