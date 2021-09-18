Десятки грузовиков освободили из снежного плена на Чукотке

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Техника расчистила дорогу к перевалу на Чукотке, где в снежном плену застряли более 30 грузовиков. Об этом со ссылкой на региональный департамент промышленной политики сообщает РИА Новости.

"Бульдозером <...> удалось расчистить два километра дороги. Колонна автомашин выдвинулась дальше и уже прошла около 60 километров", – говорится в сообщении.

В снежном плену на дороге Певек – Билибино большегрузы оказались в начале этой недели. Водители пытались самостоятельно расчистить путь лопатами, но из-за обильного снегопада сделать этого не удалось. С 13 сентября на этом участке трассы приостановили движение.

В феврале прошлого года более тысячи человек эвакуировали из снежного плена в Челябинской области. Люди оказались заблокированными на трассе. В ловушку попали туристы, дальнобойщики, семьи с детьми. Многим пришлось прождать помощи более десяти часов.