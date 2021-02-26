Россиянка насмерть замерзла по дороге от такси к дому

Фото: ТАСС/URA.Ru/Ахметов Вадим

Жительница города Карталы в Челябинской области замерзла насмерть по пути от такси до дома, передает портал 74.ru.

По данным портала, девушка возвращалась домой на такси, однако водитель не смог подъехать к дому, поэтому она была вынуждена дальше добираться самостоятельно, но из-за метели сбилась с маршрута.

"Она вышла, машина уехала, и женщина почему-то, видимо, пошла не в ту сторону. Она была адекватная, после рабочей смены", – говорится в публикации.

Отмечается, что женщина связалась с экстренными службами, которые сразу же начали ее поиски, однако из-за плохих погодных условий спасатели сразу не смогли ее найти. Позднее ее обнаружили без признаков жизни.

"Когда пропавшую нашли в поле, она уже была мертва. Обстоятельства происшествия сейчас выясняет Следственный комитет", – говорится в сообщении.

В Челябинской области на этой неделе в связи с метелью был введен режим чрезвычайной ситуации в трех районах – Варненском, Нагайбакском и Кизильском. В регионе установилась аномально низкая температура – минус 40 градусов.

На трассах юга области возникли заторы из автомобилей. Поздно вечером 23 февраля сотрудники Госавтоинспекции и волонтеры помогли выбраться из снежного затора на дороге в Челябинской области детской хоккейной команде, которая ехала на автобусе.

