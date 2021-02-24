В районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за метели

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В Челябинской области в связи с метелью ввели режим чрезвычайной ситуации в трех районах – Варненском, Нагайбакском и Кизильском.

Как говорится на сайте областного МЧС, в регионе установилась аномально низкая температура до минус 40 градусов и сильный ветер до 25 метров в секунду.

На трассах юга области возникли заторы из автомобилей. В частности, на маршруте Магнитогорск – Челябинск спасатели оказывают помощь людям. Эвакуированы 106 человек, включая девять детей. Накануне вечером с трасс забрали еще более 200 человек. Они были направлены в пункты временного размещения.

Ранее из-за метели на трассе Уфа-Оренбург столкнулись 20 автомобилей. Помощь медиков понадобилась 11 участникам массовой аварии.