В Челябинской области спасли автобус с детьми, попавший в снежный затор

11:57
Фото: 74.mchs.gov.ru
Сотрудники Госавтоинспекции и волонтеры помогли выбраться из снежного затора на дороге в Челябинской области детской хоккейной команде, которая ехала на автобусе. Их доставили в ближайшую гостиницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Как уточняется, поздно вечером 23 февраля в дежурную часть УГИБДД по Челябинской области поступила информация о том, что под Южноуральском в снежном сугробе застрял автобус с детьми.
"Полицейские совместно с волонтерами незамедлительно отправились на поиск транспортного средства, которое было обнаружено на 10-м километре автодороги Южноуральск – Магнитогорск. Извлечь тяжелое транспортное средство не представлялось возможным, детей и водителя пересадили в автомобили волонтеров и доставили в ближайшую гостиницу в поселке Кичигино", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что из-за непогоды организовано круглосуточное дежурство сотрудников Госавтоинспекции на дорогах региона.
Кроме того, в Челябинской области в связи с метелью ввели режим чрезвычайной ситуации в трех районах – Варненском, Нагайбакском и Кизильском. В регионе установилась аномально низкая температура до минус 40 градусов и сильный ветер до 25 метров в секунду.
На трассах юга области возникли заторы из автомобилей. В частности, на маршруте Магнитогорск – Челябинск спасатели оказывают помощь людям. Эвакуированы 106 человек, включая девять детей. Накануне вечером с трасс забрали еще более 200 человек.
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