На оренбургской трассе инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена

Двое сотрудников ГИБДД сопровождали застрявшие на трассе в Новоорском районе автомобили и помогали застрявшим автовладельцам, сообщает Урал56.ру

Лейтенант полиции Дарбек Шукумов и старший лейтенант Анатолий Корецкий получили обморожение, но смогли спасти жизни людей и помогли разъехаться 30 автомобилям.

Накануне в районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за метели. В регионе установилась аномально низкая температура до минус 40 градусов и сильный ветер до 25 метров в секунду. Эвакуированы 106 человек, включая девять детей.

Ранее массовая авария произошла на трассе Оренбург – Орск. На месте ДТП столкнулись более пяти машин. О пострадавших пока не сообщается.