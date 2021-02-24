Из снежного плена под Челябинском сотрудники ГИБДД спасли более 400 машин

Фото: телеграм-канал Baza
Сотрудники ГИБДД вытащили из снежных заторов более 400 автомобилей, которые застряли на автодорогах в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
"Граждане, застрявшие в пробках, начали сообщать об этом по телефонам экстренных служб. Было организовано круглосуточное дежурство сотрудников ГИБДД для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи. В усиленном режиме надзор осуществляют 36 экипажей ДПС. Из снежного плена извлекли свыше 400 транспортных средств, в числе которых 6 пассажирских автобусов", – говорится в сообщении.
Уточняется, что автомобили направляют в Степное, Остроленко, Кичигино, Приозерный. Также в случае невозможности извлечения транспортных средств из сугробов граждан эвакуируют спецтехникой.
Ранее в Челябинской области в связи с метелью ввели режим чрезвычайной ситуации в трех районах – Варненском, Нагайбакском и Кизильском.
Как говорится на сайте областного МЧС, в регионе установилась аномально низкая температура до минус 40 градусов и сильный ветер до 25 метров в секунду.
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