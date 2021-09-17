236 тысяч человек получили статус самозанятых в Москве с начала года

Фото: depositphotos/igor_d

За первые восемь месяцев 2021 года самозанятые москвичи перечислили в городской бюджет 2,78 миллиарда рублей налогов, ежемесячно уплачивая около 370 миллионов рублей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В период с января по август 2021 года самозанятые граждане перечислили в бюджет города 2,78 миллиарда рублей налогов на профессиональный доход, что в 3,8 раза превышает поступления за аналогичный период предыдущего года", – говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, каждый месяц самозанятые горожане обеспечивают поступление в бюджет около 370 миллионов рублей в виде налоговых отчислений.

"Количество самозанятых в Москве прирастает в среднем на 30 тысяч человек в месяц и к сентябрю достигло 716 тысяч человек – это четверть от общего числа всех зарегистрированных на территории России плательщиков налога на профессиональный доход. С начала года этот статус в столице получили 236 тысяч человек", – пояснил вице-мэр.

По его словам, в марте был зафиксирован максимальный прирост самозанятых – 34 тысячи человек. Кроме того, глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов отмечает рост их суммарного дохода. С начала 2019 года он увеличился на 232 миллиарда рублей, что составляет 40% от общего дохода самозанятых в России.

"Средний чек к началу осени достиг 2 332 рублей, увеличившись на 20% по сравнению с началом года и на 40% – по сравнению с сентябрем 2020-го", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что самозанятые смогут принимать оплату через систему быстрых платежей. Сервис станет доступен для интеграции с кредитными организациями с 1 октября. Он поможет самозанятым сократить издержки за прием безналичных денег и избежать затрат на покупку оборудования. Кроме того, средства будут начисляться мгновенно.