В Свердловской области введут QR-коды для посещения общественных мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Власти Свердловской области с 8 ноября введут систему QR-кодов для посещения заведений культуры, салонов красоты и санаториев. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
По его словам, с таким предложением выступил региональный Роспотребнадзор.
"Мы с коллегами его тщательно проработали и согласились. Соответствующий указ я уже подписал", – подчеркнул Куйвашев.
Он добавил, что рассматриваются и другие объекты и сферы деятельности для расширения сферы работы QR-кодов.
Помимо этого, с 25 октября QR-коды заработают для чиновников. Все сотрудники резиденции, правительства и муниципальных администраций, а также музеев, библиотек, выставочных центров и спортивных объектов должны быть привиты от коронавируса, либо их отстранят.
Ранее власти Ленинградской области объявили о введении QR-кодов для посещения театров, кинотеатров, бассейнов и спортивных клубов. Новые ограничения будут действовать с 15 ноября.
До этого власти Хакасии ввели требование о предъявлении сертификата о вакцинации от коронавируса или справки о перенесенном заболевании при посещении кафе и ресторанов.
В Курской области ограничили массовые мероприятия, а в Бурятии для непривитых пенсионеров ввели режим самоизоляции. Кроме того, в Самарской области введут QR-коды в культурно-досуговых учреждениях и фитнес-центрах. В Новосибирской области система QR-кодов начнет действовать с 25 октября.
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