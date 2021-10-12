В Свердловской области введут QR-коды для посещения общественных мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Свердловской области с 8 ноября введут систему QR-кодов для посещения заведений культуры, салонов красоты и санаториев. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

По его словам, с таким предложением выступил региональный Роспотребнадзор.

"Мы с коллегами его тщательно проработали и согласились. Соответствующий указ я уже подписал", – подчеркнул Куйвашев.

Он добавил, что рассматриваются и другие объекты и сферы деятельности для расширения сферы работы QR-кодов.

Помимо этого, с 25 октября QR-коды заработают для чиновников. Все сотрудники резиденции, правительства и муниципальных администраций, а также музеев, библиотек, выставочных центров и спортивных объектов должны быть привиты от коронавируса, либо их отстранят.

Ранее власти Ленинградской области объявили о введении QR-кодов для посещения театров, кинотеатров, бассейнов и спортивных клубов. Новые ограничения будут действовать с 15 ноября.

До этого власти Хакасии ввели требование о предъявлении сертификата о вакцинации от коронавируса или справки о перенесенном заболевании при посещении кафе и ресторанов.

В Курской области ограничили массовые мероприятия, а в Бурятии для непривитых пенсионеров ввели режим самоизоляции. Кроме того, в Самарской области введут QR-коды в культурно-досуговых учреждениях и фитнес-центрах. В Новосибирской области система QR-кодов начнет действовать с 25 октября.