В Приморье ввели QR-коды для посещения общественных мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Приморье вводится система QR-кодов. Об этом сообщает RT со ссылкой на региональное правительство.
"С 15 ноября жители края при посещении кафе, фитнес-клубов, учреждений культуры должны предъявить QR-код либо справку о вакцинации", – говорится в сообщении.
Уточняется, что дополнительные ограничительные меры были введены властями региона из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Ранее систему QR-кодов при посещении общественных мест ввели в Кабардино-Балкарии.
В числе других ограничений – запрет на работу кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00, приостановка работы фуд-кортов, за исключением случаев продажи еды навынос, запрет на проведение торжественных церемоний бракосочетания в помещениях при участии более 20 человек, а также требование о бесконтактном измерении температуры у посетителей общественных мест.
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