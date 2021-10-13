В Крыму рассматривают ужесточение антиковидных мер

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Власти Крыма рассматривают возможность ужесточения антиковидных ограничений, в том числе введения системы QR-кодов, однако локдаун вводить не планируют, заявила вице-премьер Крыма Елена Романовская. Об этом сообщает ТАСС.

"Локдаун на сегодняшний день даже при тех показателях, которые есть, вводить не предполагается", – сказала Романовская.

Она подчеркнула, что ношение защитных масок в общественных местах является обязательным.

С 11 октября в Крыму ужесточили антиковидные меры, в частности на дистанционный режим перевели 50% работников госучреждений, пожилых работников, а на предприятиях сферы туризма и услуг вакцинировано менее 80% персонала, сотрудников допускают к клиентам только после ПЦР-теста.

В октябре в нескольких регионах РФ ввели обязательные QR-коды для посещения общественных мест. В частности, без них не получится попасть в торговые центры, спортзалы и заведения общепита в Татарстане.

Система QR-кодов также начала действовать в Удмуртии, Хакасии, Чеченской Республике, Белгородской, Нижегородской, Архангельской и Воронежской областях.

