Еще два региона РФ ввели QR-коды для посещения общественных мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Кабардино-Балкарии с 15 октября вводится система QR-кодов при посещении общественных мест. Соответствующий указ подписал глава региона Казбек Коков, сообщает пресс-служба правительства республики.
"Глава КБР Казбек Коков подписал указ об ужесточении ограничений на территории Кабардино-Балкарской Республики в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией", – отметили в пресс-службе.
Так, посетителям спортивных объектов, заведений общепита и культуры потребуется предъявить QR-код, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном в течение последних шести месяцев COVID-19.
В числе других ограничений – запрет на работу кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00, приостановка работы фуд-кортов, за исключением случаев продажи еды навынос, запрет на проведение торжественных церемоний бракосочетания в помещениях при участии более 20 человек, а также требование о бесконтактном измерении температуры у посетителей общественных мест.
Кроме того, QR-коды для посетителей общепита ввели в Пензенской области. Об этом правительство региона сообщило в своем телеграм-канале.
"Внесено изменение в постановление о режиме повышенной готовности. В Пензенской области в точки общественного питания будут пускать только при предъявлении QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании COVID-19", – говорится в сообщении.
Из постановления губернатора области Олега Мельниченко следует, что данное требование не касается только детей и подростков младше 18 лет.
Ранее Ассоциация фитнес-индустрии России выступила с просьбой заменить систему QR-кодов в регионах страны на альтернативные варианты ограничительных мер по коронавирусу. В организации отмечают, что из-за QR-кодов регионы могут потерять от 25 до 200 миллионов рублей в зависимости от объема рынка фитнес-индустрии.
В числе альтернативных мер предлагается полная вакцинация посетителей и персонала фитнес-клубов, размещение на их территории пунктов вакцинации, скидки для привившихся, а также установка ограничений по загрузке.
Россиянам рассказали, в каких регионах вводят систему QR-кодов
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