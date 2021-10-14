Еще два региона РФ ввели QR-коды для посещения общественных мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Кабардино-Балкарии с 15 октября вводится система QR-кодов при посещении общественных мест. Соответствующий указ подписал глава региона Казбек Коков, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Глава КБР Казбек Коков подписал указ об ужесточении ограничений на территории Кабардино-Балкарской Республики в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией", – отметили в пресс-службе.

Так, посетителям спортивных объектов, заведений общепита и культуры потребуется предъявить QR-код, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном в течение последних шести месяцев COVID-19.

В числе других ограничений – запрет на работу кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00, приостановка работы фуд-кортов, за исключением случаев продажи еды навынос, запрет на проведение торжественных церемоний бракосочетания в помещениях при участии более 20 человек, а также требование о бесконтактном измерении температуры у посетителей общественных мест.

Кроме того, QR-коды для посетителей общепита ввели в Пензенской области. Об этом правительство региона сообщило в своем телеграм-канале.

"Внесено изменение в постановление о режиме повышенной готовности. В Пензенской области в точки общественного питания будут пускать только при предъявлении QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании COVID-19", – говорится в сообщении.

Из постановления губернатора области Олега Мельниченко следует, что данное требование не касается только детей и подростков младше 18 лет.

Ранее Ассоциация фитнес-индустрии России выступила с просьбой заменить систему QR-кодов в регионах страны на альтернативные варианты ограничительных мер по коронавирусу. В организации отмечают, что из-за QR-кодов регионы могут потерять от 25 до 200 миллионов рублей в зависимости от объема рынка фитнес-индустрии.

В числе альтернативных мер предлагается полная вакцинация посетителей и персонала фитнес-клубов, размещение на их территории пунктов вакцинации, скидки для привившихся, а также установка ограничений по загрузке.

