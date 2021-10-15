Собянин осмотрел работу центра вакцинации от коронавируса в ГУМе

15:00
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Сергей Собянин осмотрел работу центра вакцинации от коронавирусной инфекции, который вновь открыли в ГУМе.
Также мэр осмотрел пункт экспресс-тестирования на антиген возбудителя COVID-19.
"В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост COVID-19 – в неделю по 20–30%. Это высокие темпы роста. Помимо соблюдения санитарных правил есть еще два направления для профилактики и борьбы с CОVID-19. Это тестирование, своевременное, широкое, массовое тестирование для того, чтобы вовремя зафиксировать заболевшего, обеспечить его изоляцию и своевременное лечение. И, конечно, это вакцинация", – сказал он.
Градоначальник подчеркнул, что в ГУМе работают сразу два блока. Горожане могут вакцинироваться и ревакцинироваться препаратом "Спутник Лайт", а также пройти экспресс-тестирование на инфекцию.
Собянин напомнил, что пожилые жители столицы при вакцинации получают подарочный набор или 10 тысяч рублей. А с 18 октября в течение пяти недель будет проходить розыгрыш квартир среди тех, кто вакцинировался в этот период.
"Но самый главный стимул – защитить свое здоровье и жизнь", – добавил мэр.
В пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, что уже пять миллионов горожан привились от коронавируса. При этом 279 тысяч человек уже ревакцинировались.
Центр вакцинации в ГУМе работает без выходных с 10:00 до 21:00. Для вакцинации здесь используют российский препарат "Спутник V".
Со дня открытия центра вакцинации и экспресс-тестирования в ГУМе, 11 октября, 876 человек проверились на наличие в организме коронавируса. У 33 из них результат теста оказался положительным.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что система здравоохранения России испытывает высочайшую нагрузку из-за ситуации с коронавирусом. Он также заявил о необходимости максимального вовлечения россиян в вакцинацию против COVID-19.
До этого главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил о стремительном наполнении палат пациентами с коронавирусом и увеличении количества больных в реанимациях.
Пожилые москвичи смогут получить 10 тыс руб за прививку от COVID-19 вместо подарка
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: