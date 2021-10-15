Собянин осмотрел работу центра вакцинации от коронавируса в ГУМе

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Сергей Собянин осмотрел работу центра вакцинации от коронавирусной инфекции, который вновь открыли в ГУМе.

Также мэр осмотрел пункт экспресс-тестирования на антиген возбудителя COVID-19.

"В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост COVID-19 – в неделю по 20–30%. Это высокие темпы роста. Помимо соблюдения санитарных правил есть еще два направления для профилактики и борьбы с CОVID-19. Это тестирование, своевременное, широкое, массовое тестирование для того, чтобы вовремя зафиксировать заболевшего, обеспечить его изоляцию и своевременное лечение. И, конечно, это вакцинация", – сказал он.

Градоначальник подчеркнул, что в ГУМе работают сразу два блока. Горожане могут вакцинироваться и ревакцинироваться препаратом "Спутник Лайт", а также пройти экспресс-тестирование на инфекцию.

Собянин напомнил, что пожилые жители столицы при вакцинации получают подарочный набор или 10 тысяч рублей. А с 18 октября в течение пяти недель будет проходить розыгрыш квартир среди тех, кто вакцинировался в этот период.

"Но самый главный стимул – защитить свое здоровье и жизнь", – добавил мэр.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, что уже пять миллионов горожан привились от коронавируса. При этом 279 тысяч человек уже ревакцинировались.

Центр вакцинации в ГУМе работает без выходных с 10:00 до 21:00. Для вакцинации здесь используют российский препарат "Спутник V".

Со дня открытия центра вакцинации и экспресс-тестирования в ГУМе, 11 октября, 876 человек проверились на наличие в организме коронавируса. У 33 из них результат теста оказался положительным.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что система здравоохранения России испытывает высочайшую нагрузку из-за ситуации с коронавирусом. Он также заявил о необходимости максимального вовлечения россиян в вакцинацию против COVID-19.

До этого главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил о стремительном наполнении палат пациентами с коронавирусом и увеличении количества больных в реанимациях.