Врач назвал текущую волну коронавируса в РФ самой тяжелой с начала пандемии

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Нынешняя волна коронавируса в России является самой тяжелой с начала пандемии. Такое мнение озвучил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Она будет длительной, к сожалению, унесет большое количество людей, потому что мы не готовы к этой волне", – цитирует его ТАСС.
По словам медика, сейчас необходимо, чтобы у граждан с помощью вакцинации или естественным путем сформировался иммунитет, поскольку другого решения проблемы не существует.
Тимаков добавил, что через 1–1,5 года население адаптируется к коронавирусу и перестанет его воспринимать, а для более молодых поколений он станет сопоставим с сезонными заболеваниями. По словам врача, сегодня COVID-19 более опасен для взрослых, у которых не формируется клеточная память.
Ранее математики из СПбГУ составили прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. Они рассчитали два сценария: пессимистичный предполагает, что к середине ноября количество новых случаев заражения в сутки может составить до 35 тысяч, оптимистичный – от 26,5 тысячи.
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