Сборная Москвы стала лучшей на чемпионате по многоборью среди спасателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московская сборная заняла первое место на чемпионате России по многоборью среди спасателей, который проходил 1–11 октября в Севастополе. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках соревнований участники должны были пробежать кросс-эстафету, выполнить комплексное силовое упражнение на перекладине, а также продемонстрировать навыки в различных чрезвычайных ситуациях, в частности в поисково-спасательных работах, помощи пострадавшим на воде.

"Борьба была очень упорной. Самым сложным этапом стали поисково-спасательные работы в техногенной среде, и только наша сборная справилась с ним в полном объеме. Мы смогли достигнуть такого результата благодаря усердной подготовке и слаженности коллектива", – сказал член столичной сборной Александр Другов.

В чемпионате приняли участие 20 команд. Второе и третье места достались командам из Удмуртии и Сибири соответственно. В состав московской сборной вошли сотрудники Пожарно-спасательного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, многие из которых выступают на соревнованиях с 2011 года. Три участника команды являются мастерами спорта по многоборью спасателей, еще три – кандидатами в мастера спорта.

Ранее на Московском НПЗ прошли плановые командно-штабные учения в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне. В них приняли участие подразделения предприятия, сотрудники МЧС и экстренных служб Москвы – всего свыше 150 человек и 35 единиц техники. В рамках тренировки было выявлено условное возгорание, после чего эвакуированы работники завода и начато тушение.

