В Москве прошли учения по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов

Фото: телеграм-канал “Городское хозяйство Москвы “

В акватории Москвы-реки в Капотне прошли масштабные учения по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, в них приняли участие столичные оперативные и городские службы. Об этом говорится в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

"По тактическому замыслу, прогулочное маломерное судно на полном ходу теряет управление, происходит столкновение со стоящим на якоре нефтеналивным судном. Они оба получают повреждения, возникает пожар, нефтепродукты начинают вытекать в акваторию Москвы-реки. Второе судно от сильного удара врезается в ТЭЦ", – говорится в сообщении.

Специалисты провели тренировку по спасению людей и тушению возгорания на воде, отработали локализацию нефтепродуктов на поверхности воды с помощью боновых заграждений. После ликвидации условного возгорания водолазы выполнили оценку ущерба, который был нанесен ТЭЦ по легенде учений.

"В ликвидации условного происшествия задействовали спасательные катера различных модификаций, гидроциклы, беспилотные летательные аппараты и пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев", – добавили в ведомстве.

Ранее специалисты Мосводоканала локализовали утечку после прорыва трубы около дома 8 по Шелепихинской набережной. Сотрудники приехали на место спустя 10 минут, оперативно ликвидировали неисправность и привели в порядок территорию в зоне происшествия.