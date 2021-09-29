Мосводоканал локализовал утечку на Шелепихинской набережной

На западе Москвы прорвало трубу

Специалисты Мосводоканала локализовали утечку после прорыва трубы около дома 8 по Шелепихинской набережной. Об этом сообщает пресс-служба организации на сайте.

Сообщение о происшествии поступило в 12:48. Сотрудники приехали на место спустя 10 минут.

"Благодаря оперативным действиям дежурной бригады утечку локализовали менее чем за полчаса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что работы проводились без отключения абонентов и были завершены к 15:00. Также была приведена в порядок территория в зоне происшествия.

Ранее в центре Ростова-на-Дону забили сразу два коммунальных фонтана. Из-за прорыва трубопровода вода вырывалась из-под земли.

