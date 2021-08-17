Эксперт объяснил исчезновение нефтяной пленки на Черном море

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Нефтяную пленку с поверхности Черного моря разнес шторм, поэтому она больше не определяется на снимках из космоса, таким мнением поделился с РИА Новости директор по проектам российского отделения Greenpeace Владимир Чупров.

"Пленку шторм разносит, и все ушло. Считается, что загрязнение распределилось в море равномерно по всему объему водного объекта. Дальше все зависит от концентрации. Для локальной экосистемы – это хорошая новость, концентрации упали, но в других места они приподнялись. Вопрос – на сколько, учитывая разбавительную способность Черного моря", – рассказал эколог.

Также он отметил, что разлив нефти вносит вклад в снижение уровня кислорода в Черном море. Сейчас его нехватка провоцирует рост сине-зеленых водорослей, которые уничтожают остатки кислорода и производят сероводород.

По оценкам WWF России, в воду попало 100 тонн нефтепродуктов.

Инцидент с выбросом нефти произошел 7 августа в районе причала Южная Озереевка во время закачки сырья в греческий нефтяной танкер Minerva Symphony. По данным Института космических исследований РАН, площадь нефтяного пятна к 8 августа составила 80 квадратных километров, а его протяженность от берега достигла 19 километров. По данному факту возбудили уголовное дело о загрязнении морской среды. Позднее его переквалифицировали на более тяжкий состав преступления – загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде.

Ранее ученые Института космических исследований РАН сообщили об исчезновении нефтяного пятна в Черном море. Эксперты связали это с естественными процессами: тяжелые фракции нефти опускаются под воду, а легкие испаряются.