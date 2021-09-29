В МЧС зафиксировали рост числа происшествий с газовым оборудованием

11:57
Фото: Агентство "Москва"
В МЧС выразили обеспокоенность в связи с ростом числа происшествий с электрообогревательными приборами и газовым оборудованием в российских домах. Об этом сообщает ТАСС.
"В осенне-зимний период в России увеличивается количество происшествий при неправильной эксплуатации или неисправности электрообогревательных приборов, газового и печного оборудования. В среднем с наступлением холодов количество пожаров возрастает на 30%, а количество погибших – на 20%", – рассказали в ведомстве.
В МЧС уточнили, что 60% пожаров случаются в жилых домах. Причиной тому в трети случаев становится неисправная электропроводка. Около 60% людей погибают от отравления продуктами горения.
"Пожары, возникающие от газовых приборов, как правило, сопровождаются хлопком газовоздушной смеси, поэтому считаются наиболее опасными. Только с 15 августа текущего года (в России. – Прим. ред.) произошло 11 происшествий, связанных с эксплуатацией газового оборудования", – добавили в ведомстве.
С целью профилактики возникновения пожаров в домах, на объектах энергетики, образования и здравоохранения МЧС организовало операцию "Отопление". В том числе будет проводиться работа по установке автономных дымовых пожарных извещателей. За последние 3 года их было установлено более 500 тысяч.
По словам начальника отдела департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Дениса Зобкова, срабатывание данных систем способствовало спасению свыше 2 тысяч человек, в том числе 1 049 детей.
Ранее сообщалось, что масштабные пожарно-тактические учения по ликвидации пожаров в высотных зданиях пройдут в Москве 29 сентября.
Столичные пожарные и спасатели отработают действия при возникновении возгорания в высотке, в том числе проведение оперативной эвакуации людей.
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