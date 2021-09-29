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08:20

В Москве пройдут масштабные учения по тушению пожара в высотном здании

город безопасность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Масштабные пожарно-тактические учения по ликвидации пожара в высотном здании пройдут в Москве 29 сентября, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Столичные пожарные и спасатели отработают действия при возникновении возгорания в высотном здании, в том числе проведение оперативной эвакуации людей.

"Сегодня высотки – неотъемлемая часть современного мегаполиса, поэтому уделяется особое внимание вопросам обеспечения их пожарной безопасности", – пояснил заммэра.

В учениях задействуют 30 сотрудников пожарно-спасательного центра и 7 единиц спецтехники, включая многоцелевой пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев". Проведение учений позволит еще раз отработать алгоритм действий при возникновении ЧС, разработать новые методы реагирования и испытать на практике новое оборудование.

По замыслу от очевидцев в "Систему-112" поступила заявка о пожаре на 54-м этаже строящегося здания комплекса "Москва-Сити". В здании могут находиться строители. Сотрудники МЧС установят автоцистерны на водоисточник, проложат магистральные линии до мотопомп, от которых проведут линии для тушения пожара на высоте 226 метров.

Ранее в Московском институте теплотехники разработали новый способ тушения лесных пожаров – с помощью ракетных технологий. Изобретение относится к области пенного пожаротушения и предназначено для предотвращения и тушения крупногабаритных пожаров в труднодоступных местностях.

Изобретение предназначено для создания заградительных полос при ликвидации верховых и низовых пожаров. Новаторство заключается в том, что специальный состав для образования пены помещен в водный раствор, при этом пена формируется не сразу, а активируется со временем.

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