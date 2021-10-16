Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве достиг 61%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 61%, говорится на портале стопкоронавирус.рф.

Согласно приведенным данным, по состоянию на 15 октября, в столице первым компонентом вакцины от COVID-19 прививку сделали 5 199 951 человек, полностью вакцинацию прошли 4 784 127 человек.

В Подмосковье уровень коллективного иммунитета составляет 64%. Согласно данным портала, в Московской области прививку первым компонентом вакцины сделали 3 615 457 человек, а полною вакцинацию прошли 3 436 225 прошли полную вакцинацию.

Ранее вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что коронавирусная инфекция останется в мире навсегда, ей переболеет все население Земли. По его словам, дальнейшая ситуация с коронавирусом будет зависеть от скорости его изменчивости.

Он пояснил, что будут возникать новые и новые волны заболеваемости, каждый человек раз в полгода-год будет переносить COVID-19 из-за неминуемого снижения иммунитета.

