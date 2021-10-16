В России выявили 33 208 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
За последние сутки в России подтвердили 33 208 новых случаев коронавируса. При этом в 2 979 (9,0%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.
На Москву пришлось 6 545 случаев, на Санкт-Петербург – 3 088, на Московскую область – 2 403, на Самарскую область – 838, на Нижегородскую область – 706, на Воронежскую область – 671, на Башкирию – 664, на Пермский край – 586.
Всего в России зарегистрировано 7 958 384 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Магаданской области – 0,16%, Сахалинской области – 0,17%, республиках Калмыкия и Алтай – 0,19%.
За последние сутки в РФ от последствий коронавируса умерли 1 002 человека, за весь период пандемии скончались 222 315 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 21 883 человека, за все время – 6 981 907.
Ранее врач-инфекционист Светлана Ищенко отметила, что россияне перестали бояться коронавируса и соблюдать меры профилактики, поэтому введение ограничительных мер может быть полезно.
По ее словам, пандемия имеет волнообразный характер, поэтому рост заболеваемости можно наблюдать примерно раз в три месяца. Она также добавила, что снижение числа пациентов с COVID-19 будет идти параллельно с нарастанием уровня коллективного иммунитета в стране.
В России выявили максимум смертей за сутки от коронавируса
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