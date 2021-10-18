Ученые выявили связь между скоростью пульсовой волны и смертностью от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ученые из Италии и Великобритании выяснили, что высокая скорость распространения по артериям пульсовой волны у пациентов, госпитализированных с коронавирусом, может служить маркером более высокого риска летального исхода. Об этом сообщает газета "Известия".
Отмечается, что вероятность смерти считается повышенной при скорости пульсовой волны выше 13 метров в секунду. Нормой для людей молодого и среднего возраста является показатель в 5,5–8 метров в секунду.
Ученые подчеркивают, что на данный показатель влияет состояние сосудов, возраст и артериальное давление. Кроме того, скорость пульсовой волны повышается при остром воспалении, вызванном коронавирусом.
Участие в исследовании принял 1 671 человек. 184 из них скончались в течение 28 дней после госпитализации. Оказалось, что скорость пульсовой волны у инфицированных людей в среднем на 1,89 метров в секунду выше, чем у здоровых. По данным специалистов, увеличение пульсовой волны на 1 метр в секунду на 14% повышает шанс на летальный исход.
Специалисты также отмечают, что благодаря учету скорости пульсовой волны точность прогноза исходов больных COVID-19 выросла с 76,4% до 84,5%.
Ранее сообщалось, что российские и австрийские ученые разработали компьютерную программу, способную анализировать геномы различных штаммов бактерий и находить в них общие мутации.
Программа позволит изучить эволюцию постоянно меняющихся бактерий. Не связанные между собой параллельные вариации отражают закономерные эволюционные механизмы адаптации. Понимая этот процесс, ученые смогут найти новые, более эффективные способы противостоять инфекциям, которые вызывают бактерии.
В России обновились сразу два суточных антирекорда по коронавирусу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: