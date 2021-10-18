Ученые выявили связь между скоростью пульсовой волны и смертностью от коронавируса

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Ученые из Италии и Великобритании выяснили, что высокая скорость распространения по артериям пульсовой волны у пациентов, госпитализированных с коронавирусом, может служить маркером более высокого риска летального исхода. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что вероятность смерти считается повышенной при скорости пульсовой волны выше 13 метров в секунду. Нормой для людей молодого и среднего возраста является показатель в 5,5–8 метров в секунду.

Ученые подчеркивают, что на данный показатель влияет состояние сосудов, возраст и артериальное давление. Кроме того, скорость пульсовой волны повышается при остром воспалении, вызванном коронавирусом.

Участие в исследовании принял 1 671 человек. 184 из них скончались в течение 28 дней после госпитализации. Оказалось, что скорость пульсовой волны у инфицированных людей в среднем на 1,89 метров в секунду выше, чем у здоровых. По данным специалистов, увеличение пульсовой волны на 1 метр в секунду на 14% повышает шанс на летальный исход.

Специалисты также отмечают, что благодаря учету скорости пульсовой волны точность прогноза исходов больных COVID-19 выросла с 76,4% до 84,5%.

Ранее сообщалось, что российские и австрийские ученые разработали компьютерную программу, способную анализировать геномы различных штаммов бактерий и находить в них общие мутации.

Программа позволит изучить эволюцию постоянно меняющихся бактерий. Не связанные между собой параллельные вариации отражают закономерные эволюционные механизмы адаптации. Понимая этот процесс, ученые смогут найти новые, более эффективные способы противостоять инфекциям, которые вызывают бактерии.