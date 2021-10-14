Ученые создали программу по поиску общих мутаций у возбудителей инфекций

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Специалисты из Университета ИТМО совместно с коллегами из австрийского Института наук и технологий разработали компьютерную программу, способную анализировать геномы различных штаммов бактерий и находить в них общие мутации. Об этом сообщает газета "Известия".
"Мы решили разработать алгоритм, который будет сравнивать геномы бактерий и находить в них параллельные эволюционные изменения", – приводятся в материале слова автора исследования, аспиранта факультета информационных технологий и программирования ИТМО Алексея Забелкина.
Уточняется, что программа поможет изучить эволюцию постоянно меняющихся бактерий. Не связанные между собой параллельные вариации отражают закономерные эволюционные механизмы адаптации. Понимая этот процесс, ученые смогут найти новые, более эффективные способы противостоять инфекциям, которые вызывают бактерии.
В дальнейшем разработчики планируют расширить функционал программы, чтобы выявлять изменения генома, которые привели к тому или иному свойству бактерий.
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