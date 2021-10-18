В России спрогнозировали рост числа заболевших COVID-19 до 1 млн через две недели

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья

Число россиян, одновременно болеющих коронавирусом, может достигнуть миллиона человек уже через две недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководителя Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктора Захарова.

Группа исследователей, которой руководит Захаров, разработала математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed – англ. "подтвержденные случаи", "инфицированные", "исключенные" – выздоровевшие или умершие), позволяющую прогнозировать распространение коронавируса на срок до месяца.

В начале прошлой недели исследователи отмечали, что миллионный порог одновременно болеющих людей в России может быть пройдет к 10 ноября, но темпы роста заболеваемости превзошли прогнозируемые.

"Однако сегодня рост замедлился. Если сегодняшние темпы в дальнейшем сохранятся, <…> то число болеющих людей продолжит рост и может достичь 1 миллиона человек 2 ноября. Сегодня в стране насчитывается 785 647 "активных" случаев", – пояснил Захаров.

Он отметил, что к началу ноября количество новых случаев заражения, подтверждаемых ежедневно, может превысить 37 тысяч.

"После этого, как следует из принципа динамического баланса статистических показателей эпидемии, количество болеющих людей продолжит увеличиваться и достигнет уровня 1 миллион 150 тысяч к середине ноября", – считает исследователь.

За последние сутки в России подтвердили 34 325 новых случаев коронавируса. Из них 6 823 случая выявили в Москве.

Всего в России зарегистрировано 8 027 012 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции. За сутки наименьший темп прироста зафиксирован в Сахалинской области – 0,14%, Магаданской области – 0,18%, Республике Калмыкия – 0,19%.

