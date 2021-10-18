Вирусолог объяснил рост случаев COVID-19 в странах с большим охватом вакцинацией

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Вирусолог Антуан Флао объяснил увеличение числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией в странах с большим охватом вакцинацией. Об этом сообщает газета "Известия".
По его словам, вакцины обеспечивают высокий уровень защиты от госпитализаций и смертей, однако даже 90% эффективности – это не все 100%.
"Этот, по-видимому, незначительный процент недостаточной эффективности вакцин может привести к высоким абсолютным цифрам, когда большие слои населения вовлечены в волны заражения", – объяснил специалист.
В последние дни ряд государств, где большая часть населения сделала вакцину, отметил рост распространения случаев заболевания COVID-19. Так, в Сингапуре в условиях 80-процентного уровня вакцинации населения в октябре суточная заболеваемость достигла 3 тысяч случаев, отметил Флао.
Также, по его словам, в Великобритании, где обе дозы вакцины получили более 66% человек, к середине октября число ежедневных новых заражений перешло порог 45 тысяч, что стало самым высоким уровнем за последние три месяца. В США, где двумя компонентами привилось 56% населения, в последние сутки зафиксировали около 90 тысяч новых инфицированных.
Антуан Флао уточнил, что другие государства с таким же уровнем охвата прививками, такие как Испания, Португалия, Италия, Франция, Швейцария, Дания, Финляндия, Швеция или Норвегия, ввели дополнительные противоковидные меры, включая паспорта вакцинации, обязательное ношение средств индивидуальной защиты в помещениях и общественном транспорте. Также они приняли меры по проветриванию помещений, процедуре тестирования и строгому пограничному контролю.
Ранее университет Джона Хопкинса провел исследование и выяснил, что Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса на миллион жителей. По состоянию на 17 октября страна лидировала с показателем 7 679,97 случая заражения COVID-19 на миллион населения в неделю. Далее следовали Барбадос – 7 125,28 случая и Грузия – 7 106,18.
Тесты на COVID-19 во Франции стали платными
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