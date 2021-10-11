В Латвии ввели режим ЧП из-за коронавируса

В Латвии 11 октября вводят чрезвычайное положение из-за коронавируса. Новая волна и переполненные больницы вынудили принять новые меры, объяснили в правительстве.

Сложнее всех придется непривитым. Они смогут совершать покупки только в магазинах товаров первой необходимости и аптеках. Изменятся требования и к привитым. На массовых мероприятиях снова придется носить маски и соблюдать дистанцию.

В выходные и праздники в торговых центрах будут открыты только продуктовые магазины и аптеки. Возвращается и удаленка. Школы пока работают очно, но все ученики должны быть в масках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.