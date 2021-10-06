Девять домов ввели по программе реновации в Москве за сентябрь

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В сентябре в Москве ввели в эксплуатацию девять домов для расселения по программе реновации, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новые многоэтажки рассчитаны на 2 134 квартиры. Общая площадь новостроек составила 119 тысяч квадратных метров жилой площади. Всего с момента запуска программы реновации в столице ввели 154 жилых дома, в том числе с начала года – 62 новостройки.

Четыре дома ввели в Юго-Западном округе, три – на севере Москвы, еще по одной – на западе и юго-востоке столицы. До конца года планируется ввести еще порядка 35 домов.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что новостройки прошли проверки на всех этапах строительства – от разработки котлована до отделки помещений. С начала года на этих объектах провели 447 проверок. 343 раза к проверкам привлекли специалистов центра экспертиз.

Ранее сообщалось, что за четыре года реализации программы реновации в Москве построили и ввели в эксплуатацию два миллиона квадратных метров жилья. Введено 154 новых дома, из них под заселение уже передали 126 новостроек. С момента старта реализации программы началось расселение 54,9 тысячи москвичей из 360 старых домов. Новоселье отпраздновали 40,4 тысячи горожан.