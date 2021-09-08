Маск ответил Рогозину на приглашение в гости

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Основатель компании SpaceX Илон Маск ответил генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину на приглашение в гости. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Ранее в интервью CNN Рогозин сообщил, что приглашает Маска к себе домой в гости. Он заявил, что планирует обсудить с основателем SpaceX исследование вселенной. Рогозин добавил, что уже "поставил чайник".

В своем сообщении Маск поблагодарил Рогозина за приглашение.

"Спасибо! Какой у вас любимый чай?" – написал глава SpaceX.

В ответе в Twitter-аккаунте Рогозин предложил начать с любимого индийского чая своей бабушки. Глава Роскосмоса прикрепил к своему посту фотографию чая "Три дружных слона".

Let's start with my grandmother's favorite Indian tea! pic.twitter.com/JPIyVmNvnP — РОГОЗИН (@Rogozin) September 7, 2021

Ранее Рогозин заявлял, что Маск может быть приглашен на космодром Восточный после завершения строительства второй очереди. Глава Роскосмоса уточнял, что первый тестовый полет корабля "Орел" пройдет в декабре 2023 года на ракете-носителе "Ангара".