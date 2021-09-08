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Общество

01:15

Маск ответил Рогозину на приглашение в гости

общество наука

Фото: Zuma\TASS

Основатель компании SpaceX Илон Маск ответил генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину на приглашение в гости. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Ранее в интервью CNN Рогозин сообщил, что приглашает Маска к себе домой в гости. Он заявил, что планирует обсудить с основателем SpaceX исследование вселенной. Рогозин добавил, что уже "поставил чайник".

В своем сообщении Маск поблагодарил Рогозина за приглашение.

"Спасибо! Какой у вас любимый чай?" – написал глава SpaceX.

В ответе в Twitter-аккаунте Рогозин предложил начать с любимого индийского чая своей бабушки. Глава Роскосмоса прикрепил к своему посту фотографию чая "Три дружных слона".

Ранее Рогозин заявлял, что Маск может быть приглашен на космодром Восточный после завершения строительства второй очереди. Глава Роскосмоса уточнял, что первый тестовый полет корабля "Орел" пройдет в декабре 2023 года на ракете-носителе "Ангара".

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