В Германии ввели локдаун для непривитых

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Код Дивуар". В ней телезрителям рассказывают, какие антиковидные меры действуют в мире.



В Германии в некоторых регионах фактически ввели локдаун для непривитых. В рестораны нельзя попасть даже по отрицательному экспресс- или ПЦР-тесту. Для этого нужен QR-код, который выдают после болезни или вакцинации.

Эпидемиологи говорят, что Германии грозит уже пятая волна коронавируса. Каждый день в стране фиксируют более 40 тысяч новых случаев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.