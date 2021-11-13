В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 30 рейсов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Почти 30 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, в Домодедово задержали два рейса и отменили три. Во Внуково отменили пять рейсов и задержали два.

Больше всего корректировок внесено в расписание аэропорта Шереметьево. Там отменили 13 рейсов и задержали два. О причинах не сообщается.

Ранее в России предложили усилить наказание для авиакомпаний за задержку рейсов. Соответствующее письмо президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну направил замруководителя Росавиации Георгий Бахарев.

У АЭВТ попросили представить предложения, предусматривающие установление ответственности авиакомпаний за задержку рейсов на регулярных маршрутах. В качестве аналога была приведена статья 14.1.2 Кодекса об административных правонарушениях "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии".