В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 30 рейсов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Почти 30 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Так, в Домодедово задержали два рейса и отменили три. Во Внуково отменили пять рейсов и задержали два.
Больше всего корректировок внесено в расписание аэропорта Шереметьево. Там отменили 13 рейсов и задержали два. О причинах не сообщается.
Ранее в России предложили усилить наказание для авиакомпаний за задержку рейсов. Соответствующее письмо президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну направил замруководителя Росавиации Георгий Бахарев.
У АЭВТ попросили представить предложения, предусматривающие установление ответственности авиакомпаний за задержку рейсов на регулярных маршрутах. В качестве аналога была приведена статья 14.1.2 Кодекса об административных правонарушениях "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии".
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