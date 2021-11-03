Сотни пассажиров застряли в аэропортах из-за непогоды

34 борта отправлены в Москву из Нижнего Новгорода. Еще шесть отправятся в ближайшие часы. Накануне сотни рейсов задержали столичные аэропорты из-за густого тумана.

Ситуацию уже сравнили с коллапсом 2010 года, когда самолеты не могли сесть и взлететь из-за ледяного шторма. В этот раз пассажиры почти сутки ждали, когда погода наладится. В Нижнем Новгороде, куда перенаправили столичные рейсы, люди вообще около девяти часов провели в салоне самолета без еды и в духоте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

