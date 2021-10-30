"Специальный репортаж": после судимости

Десятки тысяч людей после освобождения из колоний не могут найти себе работу. Кадровики предпочитают не связываться с такими соискателями. Понять эту позицию можно, надежность бывших заключенных вызывает вопросы. Но ведь нельзя ставить клеймо на человеке, который оступился, ему необходимо дать шанс на исправление.

Специальный корреспондент Марина Кварацхелия встретилась с теми, кто после освобождения, оказался не нужен обществу, а затем поговорила с людьми, которые и после срока сумели построить успешную карьеру.