Россиянам рассказали, во сколько обойдется отдых за рубежом в нерабочую неделю

Россиянам рассказали, во сколько обойдется отдых в нерабочую неделю на заграничном курорте. Так, туры в Египет подорожали на 30% на фоне высокого спроса. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Там уточнили, что места в хороших гостиницах стали дефицитными. Загрузку пришлось увеличить с 50–70 до 100%, но и эти номера уже забронировали. Особенно высокий спрос на пятизвездочные отели, что само по себе недешево.

Немного снизят цены после 9 ноября, когда запустят чартеры. Но на этом фоне может вырасти и спрос.