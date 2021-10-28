Ученые выяснили причину необычной окраски панд

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Группа ученых из Великобритании, Финляндии и Китая провела исследования, которые объяснили причину характерной окраски шерсти панд. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

По словам авторов, животные за счет необычного цвета меха эффективно скрываются в естественной среде обитания. Кроме того, шерсть визуально нарушает представления хищников о реальных размерах особи.

"Когда наши китайские коллеги прислали нам фотографии из дикой природы, я не увидел на снимке гигантскую панду. Если мы со своим развитым зрением приматов не увидели их, это означает, что потенциальные плотоядные хищники, у которых зрение хуже, также их не видят", – заявил руководитель исследования профессор Тим Каро из Бристольской школы биологических наук.

Для проверки маскировки панд исследователи применяли технику цветных карт. Они установили, что контрастные пятна нарушают очертания животных и размывают границы цвета их шерсти.

Главный научный сотрудник Зоологического института РАН, доктор биологических наук Владимир Паевский объяснил, почему при перелетах на юг птицы выстраиваются клином. Выяснилось, что роль в данном случае играют вихревые потоки воздуха.

